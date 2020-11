Pandemie führte zu drastischem Rückgang der Besucherzahlen

Venedig verschiebt Einführung von Tourismussteuer wegen Corona

Mailand (AFP) - Angesichts der Corona-Pandemie hat die italienische Lagunenstadt Venedig die Einführung einer Steuer für Tagesausflügler ein weiteres Mal aufgeschoben. Die globale Pandemie habe zu einem drastischen Rückgang der Besucherzahlen geführt, teilten die Behörden am Freitag mit. Die geplante Abgabe soll demnach nicht vor Januar 2022 in Kraft treten.

Die Lagunenstadt Venedig © AFP

Die Stadt wolle mit dieser Entscheidung ein "Zeichen setzen" und eine Rückkehr der Touristen begünstigen, erklärte der Zuständige für Haushaltsfragen im Stadtrat, Michele Zuin.

Venedig mit seinen berühmten Kanälen wird normalerweise von Besuchern überlaufen. Die geplante Abgabe für Tagestouristen soll dazu beitragen, die Sauberkeit und Sicherheit der Stadt zu gewährleisten.

Tagesausflügler, die häufig an Bord von Kreuzfahrtschiffen in die Stadt kommen, müssen keine Touristensteuer entrichten. Diese wird nur bei einem Aufenthalt in Hotel- oder Mietunterkünften fällig.