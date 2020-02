Deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2018

Venezolanische Zentralbank meldet Inflation von fast 10.000 Prozent

Caracas (AFP) - Die tiefe Wirtschaftskrise in Venezuela hat die Preise auch im vergangenen Jahr drastisch steigen lassen. Die Inflation habe bei 9585,5 Prozent gelegen, teilte die Zentralbank des Landes am Mittwoch mit. Das Parlament, in dem die Opposition die Mehrheit hat, legte eigene Berechnungen vor und nannte einen Wert von 7374,4 Prozent. Dagegen ging der Internationale Währungsfonds (IWF) von 200.000 Prozent aus.

Viele Menschen in Venezuela leiden unter der Wirtschaftskrise © AFP

Die venezolanische Zentralbank hatte jahrelang überhaupt keine Inflationsraten mehr bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr erklärte sie dann, 2018 habe die Preissteigerung 130.060 Prozent betragen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe sich von 2013 bis 2018 halbiert. Für das BIP im Jahr 2019 gab die Zentralbank bisher keine Daten heraus.

Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Bevölkerung in dem ölreichen Land leidet unter Versorgungsengpässen bei zahlreichen Gütern, seit 2015 haben laut den Vereinten Nationen rund 46 Millionen Venezolaner das Land verlassen.