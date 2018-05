Cornflakes-Hersteller hatte sich wegen Wirtschaftskrise zurückgezogen

Venezuelas Regierung übernimmt Kontrolle von US-Niederlassung von Kellogg

Caracas (AFP) - Die venezolanische Regierung hat die Kontrolle über die Filiale des Lebensmittelkonzerns Kellogg übernommen, nachdem sich das US-Unternehmen wegen der Wirtschaftskrise aus dem Land zurückgezogen hatte. Die Fabrik sei "an die Arbeiter zurückgegeben" worden und nehme ihren Betrieb wieder auf, verkündete Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung. Die Fabrik in Maracay westlich von Caracas beschäftigt rund 300 Arbeiter.

Produkte der Firma Kellogg © AFP

Der Cornflakes-Hersteller Kellogg hatte kurz zuvor nach 57 Jahren Präsenz in Venezuela die Pforten seiner Fabrik geschlossen und die Angestellten damit überrascht. Grund für den Rückzug sei die "anhaltende Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage im Land", erklärte das US-Unternehmen. Deshalb sehe sich Kellogg gezwungen, seinen Betrieb in Venezuela einzustellen.

Die Regierung habe "umgehend" reagiert und die Filiale wieder geöffnet, sagte Maduro, der sich bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag für eine weitere Amtszeit bewirbt. Venezuelas Führung hatte bereits in der Vergangenheit die Kontrolle über Niederlassungen ausländischer Firmen übernommen, die das Land verlassen hatten, etwa die US-Firmen Kimberly-Clark, General Motors und Clorox.