Supermarktketten haben es längst umgesetzt

Verbot von Einweg-Plastiktüten in Neuseeland tritt in Kraft

Wellington (AFP) - In Neuseeland ist am Montag das Verbot von Einweg-Plastiktüten in Kraft getreten. "Die Neuseeländer sind stolz auf den sauberen und grünen Ruf ihres Landes und wollen dabei helfen, ihm gerecht zu werden", erklärte Umweltministerin Eugenie Sage. "Keine Plastiktüten mehr zu benutzen, hilft dabei."

Mehrweg-Netz als Alternative zu Plastikbeuteln © AFP

Einzelhandelsunternehmen dürfen keine dünnen Plastiktüten für Obst und Gemüse mehr ausgeben. Bei Zuwiderhandlungen drohen Strafen von bis zu 100.000 Neuseeland-Dollar (rund 59.000 Euro).

Das Verbot war im August vergangenen Jahres angekündigt worden. Die großen Supermärkte in Neuseeland haben es bereits umgesetzt. Umweltministerin Sage erklärte, das Verbot gehe noch nicht weit genug - aber es habe die Diskussion in Gang gesetzt. "Die Leute sprechen jetzt über Einweg-Plastik und wie wir davon wegkommen können."