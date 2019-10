Handelsverband: Privater Konsum stützt Gesamtwirtschaft

Verbraucher bleiben trotz schwächelnder Konjunktur in Kauflaune

Berlin (AFP) - Die Verbraucher in Deutschland bleiben trotz der sich abkühlenden Konjunktur weiter in Kauflaune. Wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag mitteilte, bleibt das Konsumbarometer auch im Oktober auf dem leicht positiven Niveau der vergangenen Monate. "Der private Konsum dürfte somit in den kommenden Monaten die Stütze der schwächelnden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bleiben", erklärte der Verband.

Anschaffungsneigung nimmt zu © AFP

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer Umfrage unter 2000 Deutschen zu ihrer Anschaffungsneigung, Sparneigung und ihrer finanziellen Situation. Es bildet die erwartete Stimmung der kommenden drei Monaten ab.

Demnach erreichen die Konjunkturerwartungen der Verbraucher zwar zum dritten Mal in Folge einen Tiefststand und spiegeln damit die derzeit schwierige Lage der Industrie wider. Einen signifikanten Einfluss auf die persönliche Situation sehen die Befragten aber weiterhin nicht. So geht die persönliche Einkommenserwartung genauso wie die Anschaffungsneigung zwar leicht zurück, bleibt aber im langfristigen Trend stabil.

"Die Verbraucher lassen sich in ihrer Kauflust kaum von Rezessionsängsten beeinflussen", erklärte der HDE. Gründe dafür seien auch die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie die starken Lohn- und Rentensteigerungen in den vergangenen Jahren. Das steigende verfügbare Einkommen treffe zudem auf eine seit Jahren schwache Inflationsrate, was die Kaufkraft der Haushalte weiter erhöhe.