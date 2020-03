Zahl der Suchanfragen nach Onlineshops laut Deutschem Modeinstitut gesunken

Verbraucher haben in Corona-Krise keine Lust auf Mode

Köln (AFP) - Die Einschränkung des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise setzen selbst dem Onlinehandel mit Mode zu. Entgegen anderslautender Voraussagen konnte der Distanzhandel von der Schließung der stationären Modegeschäfte nicht profitieren, wie das Deutsche Mode-Institut (DMI) am Dienstag in Köln mitteilte. So seien zuletzt die Google-Suchanfragen nach Mode-Onlineshops nicht etwa gestiegen, sondern um rund ein Drittel zurückgegangen.

Smartphonenutzerin mit Mundschutz © AFP

"Es ist keineswegs so, dass die Leute jetzt zuhause sitzen und online Kleidung shoppen", erklärte das DMI. Eine erste Untersuchung zeige vielmehr, dass die Prioritäten der Menschen sich dramatisch verschöben, wenn sie in ihren Wohnungen festsäßen. "Bei Mode geht es eben vor allem darum, wie man aussieht, wenn man draußen unterwegs ist, und nicht darum, wie man aussieht, wenn man allein zuhause ist."