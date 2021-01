Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2020 bei voraussichtlich 0,5 Prozent

Verbraucherpreise im Dezember erneut gesunken

Wiesbaden (AFP) - Die Verbraucherpreise sind im Dezember erneut gesunken. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, lag die Inflationsrate im letzten Monat des vergangenen Jahres bei voraussichtlich minus 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dieser Wert war bereits im November erreicht worden - der niedrigste Stand seit fast sechs Jahren. Im Vergleich zum November 2020 zogen die Preise im Dezember allerdings um 0,5 Prozent an.

Günstiger waren im Dezember Waren (minus 1,8 Prozent), vor allem Energie (minus 6,0 Prozent). Für Dienstleistungen mussten die Verbraucher mehr bezahlen, etwa für die Wohnungsmiete (1,3 Prozent).

Für das gesamte Jahr 2020 errechnete das Bundesamt eine Inflationsrate von durchschnittlich 0,5 Prozent. Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Die endgültigen Ergebnisse für Dezember und das Jahr werden am 19. Januar veröffentlicht.