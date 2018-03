Lebensmittel fast drei Prozent teurer als vor einem Jahr

Verbraucherpreise im März um 1,6 Prozent gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Die Verbraucherpreise sind im März nach ersten Schätzungen um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Vergleich zum Februar dieses Jahres stiegen die Preise in Deutschland nach bisher vorliegenden Ergebnissen um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.

Lebensmittel überdurchschnittlich teurer

Lebensmittel wurden demnach überdurchschnittlich teurer: Ihre Preise stiegen im März voraussichtlich um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber auch Dienstleistungen lagen mit 1,8 Prozent Preisanstieg den Berechnungen zufolge leicht über dem Durchschnitt. Dagegen wurde Energie (0,5 Prozent) nur geringfügig teurer. Die Preise für Wohnungsmiete lagen mit 1,6 Prozent genau im Durchschnitt.

Im Gesamtjahr 2017 kletterten die Preise um 1,8 Prozent - die Preissteigerung lag damit deutlich über der Entwicklung der vergangenen Jahre. 2017 waren die Energiepreise der wichtigste Preistreiber.