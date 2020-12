Grund ist vor allem deutlicher Preisrückgang bei Schweinefleisch

Verbraucherpreise in China erstmals seit über einem Jahrzehnt gesunken

Peking (AFP) - In China sind die Verbraucherpreise im November unerwartet gefallen - vor allem wegen deutlich niedrigerer Preise für Schweinefleisch. Wie das nationale Statistikbüro am Mittwoch in Peking mitteilte, ging der Verbraucherpreisindex um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Zuletzt war ein Rückgang der Verbraucherpreise im Oktober 2009 verzeichnet worden.

Verbraucherpreise in China gesunken © AFP

Ursächlich für den Rückgang ist nach Angaben von Experten vor allem, dass die Schweinefleischpreise mit minus 12,5 Prozent deutlich sanken. Der Preis für Schweinefleisch war in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft im vergangenen Jahr wegen des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest stark gestiegen. Analyst Julian Evans-Pritchard von Capital Economics kommentierte, die Novemberzahlen seien fast vollständig auf eine Verbesserung der Versorgung mit Schweinefleisch zurückzuführen und kein Indiz für eine sinkende Nachfrage im Land.