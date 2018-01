Nahrungsmittel um rund drei Prozent teurer als im Vorjahr

Verbraucherpreise steigen im Januar um 1,6 Prozent

Wiesbaden (AFP) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind zu Beginn des Jahres um 1,6 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Überdurchschnittlich teurer wurden Nahrungsmittel, für sie stiegen die Preise im Januar um 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Die Teuerung für Haushaltsenergie und Kraftstoffe nahm dagegen nur um 0,9 Prozent zu.

Kunden an einer Supermarktkasse © AFP

Damit bleibt die Inflationsrate im Januar im Rahmen der vergangenen Monate. Im Gesamtjahr 2017 kletterten die Preise um 1,8 Prozent - die Preissteigerung lag damit deutlich über der Entwicklung der vergangenen Jahre. 2017 waren die Energiepreise der wichtigste Preistreiber.