Bericht: Streichung von Entschädigungsanspruch ab drei Stunden in EU im Gespräch

Verbraucherschützer warnt vor Beschneidung von Rechten bei Flugverspätungen

Berlin (AFP) - Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) warnt vor einer möglichen deutlichen Beschneidung der Rechte von Flugpassagieren in Europa. Pläne in der EU zur Verschlechterung der Entschädigungsansprüche bei Flugverspätungen sehe er "mit großer Sorge", sagte Vorstand Klaus Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Nach Informationen dieser Blätter sieht ein vertrauliches Papier der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft vor, dass Flugreisende nicht mehr wie bisher ab dreistündiger Verspätung einen Entschädigungsanspruch haben sollen.

Flugreisende in den Niederlanden © AFP

Zudem gibt es bereits seit Jahren einen Vorschlag der EU-Kommission, wonach es einen Entschädigungsanspruch frühestens ab fünf Stunden Verspätung geben soll - und dies auch nur bei Flugdistanzen unter 3500 Kilometern. Bei längeren Entfernungen soll der Anspruch erst nach sieben Stunden greifen, bei Langstreckenflügen von mehr als 6000 Kilometern sogar erst ab zwölf Stunden.

Müller sagte dazu, bei einem Entschädigungsanspruch erst ab fünf Stunden für Kurzflüge würde "die überwiegende Zahl der Verspätungsfälle" nicht mehr unter die Regelung fallen. Den Flugpassagieren drohe "eine deutliche Verschlechterung ihrer Verbraucherrechte".

Zugleich würde die Regelung nach Ansicht des Verbraucherschützers zu einer starken Zunahme der Flugverspätungen führen. Bisher hätten die Fluggesellschaften wegen der Entschädigungspflicht "einen großen Anreiz zur Pünktlichkeit". Auch deshalb hätten Flüge in Europa im Schnitt weniger Verspätung als etwa in den USA. "Dieser Anreiz fiele nun weg", warnte Müller. Die auf dem Ticket angegebenen Flugzeiten "würden an Aussagekraft verlieren".