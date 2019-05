Arbeitgeber erfreut über Lösung im Tarifstreit

Verdi-Mitglieder akzeptierten Tarifergebnis für Sicherheitspersonal an Flughäfen

Berlin (AFP) - Im Tarifstreit um mehr Geld für das Sicherheitspersonal an Flughäfen hat eine deutliche Mehrheit der Verdi-Mitglieder für eine Annahme des Tarifergebnisses gestimmt. Wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte, sprachen sich 69 Prozent der Mitglieder, die sich an der Urabstimmung beteiligt hatten, für die Annahme des Tarifvertrags und gegen einen unbefristeten Streik aus.

Warnstreik des Sicherheitspersonals im Januar © AFP

Die Einigung sieht für die bundesweit 23.000 Beschäftigten über drei Jahre insgesamt zwischen 10,5 und 26,7 Prozent mehr Geld vor. Die Möglichkeit von Verschlechterungen in einzelnen Bereichen sei ausgeräumt, teilte Verdi mit. Es sei klargestellt worden, dass niemand durch die Einführung des neuen Tarifvertrags schlechter eingruppiert werde.

Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) zeigte sich erfreut, dass nun ein Ergebnis stehe. Es habe nach der Einigung von Ende Januar "intensive Verhandlungen und viele Gespräche im Nachgang" gegeben, teilten die Arbeitgeber mit.

Die Gewerkschaft hatte in dem Tarifkonflikt ihren Forderungen mehrfach mit Warnstreiks Nachdruck verliehen. Hunderte Flüge fielen aus, zahlreiche Passagiere waren betroffen.