Streiks in Bad Hersfeld und Leipzig

Verdi erhöht im Streit um Tarifbindung bei Amazon Druck auf Arbeitgeber

Bad Hersfeld (AFP) - Im Streit um eine Tarifbindung bei Amazon erhöht Verdi den Druck auf den Onlinehändler. Im hessischen Bad Hersfeld und in Leipzig rief die Dienstleistungsgewerkschaft mit Beginn der Nachtschicht am Dienstag zum Streik auf. Der Dienstag nach Ostern sei "ein guter Tag für einen Tagesstreik", erklärte der Verdi-Streikleiter für die sächsische Stadt, Thomas Schneider. "Das erhöhte Bestellvolumen aus den Ostertagen konnte so nur verzögert abgearbeitet werden."

Erneut Streik bei Amazon © AFP

Der Tarifstreit zwischen Amazon und der Gewerkschaft zieht sich seit Jahren hin. Verdi kritisiert, dass Amazon Tarifverhandlungen verweigert und allein über Arbeitsbedingungen und Bezahlung entscheiden will. Verdi will erreichen, dass die Beschäftigten nach dem Tarif im Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Amazon betont stets, am oberen Ende dessen zu zahlen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei.

Laut Verdi beteiligten sich im Laufe des Tages in Leipzig rund 400 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen. Die Streikbereitschaft sei "nach wie vor ungebrochen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. Die Beschäftigten seien außerdem bereit, immer wieder ihre Unzufriedenheit über die fehlende Tarifbindung bei Amazon zum Ausdruck zu bringen.

"Die Beschäftigten von Amazon haben ihren Firmengründer Jeff Bezos zum derzeit reichsten Menschen der Welt gemacht", erklärte auch Verdi-Streikleiterin Mechthild Middeke in Bad Hersfeld angesichts der Arbeitsniederlegungen vom Dienstag. "Doch sie werden immer noch mit weniger abgespeist, als im Einzel- und Versandhandel tarifüblich ist." Neben der finanziellen Absicherung der Beschäftigten seien Tarifverträge "auch ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung".

In Bad Hersfeld rechnete Verdi mit einer Streikbeteiligung von etwa 500 Beschäftigten.