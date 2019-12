Gewerkschaft fordert Rückkehr zum Flächentarifvertrag

Verdi ruft Beschäftigte von Kaufhof, Karstadt Sports und Feinkost zu Streik auf

Berlin (AFP) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof für Donnerstag zu Streiks aufgerufen. Mitarbeiter in bundesweit 68 Filialen von Kaufhof, in 16 Filialen von Karstadt Sports sowie in "rund acht" Filialen von Karstadt Feinkost würden die Arbeit niederlegen, kündigte Verdi in Berlin an. Die Gewerkschaft will in den ab Donnerstag anstehenden Tarifverhandlungen "endlich zu einer Lösung kommen".

Filialen von Karstadt und Kaufhof in Trier 2011 © AFP

Verdi fordert die verbindliche Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels und "Sicherheit der Arbeitsplätze". Der Eigentümer, der österreichische Investor René Benko, müsse zudem "Geld in die Hand nehmen, um in das Warenhaus zu investieren". Auch leitende Angestellte und das Management müssten einen Beitrag zur Sanierung leisten, wenn das Unternehmen von den Beschäftigten Verzicht einfordere.

Die Tarifverhandlungen sind am Donnerstag und Freitag geplant. Verdi fordert die Rückkehr in die Flächentarifverträge des Einzelhandels für alle vier Unternehmenssparten: Kaufhof, Karstadt Warenhaus, Karstadt Sports und Feinkost.