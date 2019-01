Passagiere müssen mit Beeinträchtigen rechnen

Verdi ruft Sicherheitspersonal an drei Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks auf

Berlin (AFP) - Flugpassagiere müssen sich am Donnerstag an drei Flughäfen auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief das Sicherheitspersonal in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart zu ganztägigen Warnstreiks auf. An diesen Standorten sei mit "starken Einschränkungen im Luftverkehr" zu rechnen, erklärte Verdi am Mittwoch. Der Arbeitgeberverband BDLS bezeichnete die Streiks als "völlig überzogen" und warf Verdi zudem vor, Zusagen nicht einzuhalten.

Warnstreik am Flughafen Tegel © AFP

In Stuttgart soll der Streik nach Angaben der Gewerkschaft mit der ersten Frühschicht am Donnerstag gegen 03.00 Uhr beginnen, in Düsseldorf und Köln-Bonn bereits um Mitternacht. Bereits am Montag hatte ein knapp vierstündiger Warnstreik des Sicherheitspersonals an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld den Flugbetrieb fast völlig lahmgelegt.

Hintergrund der Warnstreiks ist ein Tarifkonflikt mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Nach den Warnstreiks in Berlin hätten die Arbeitgeber die Möglichkeit gehabt, ein verbessertes Angebot vorzulegen, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher. Sollte es weiterhin kein besseres Angebot geben, seien weitere Arbeitsniederlegungen nicht auszuschließen. Weiter verhandelt wird am 23. Januar.

Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns im Kontrollbereich auf 20 Euro. Nach Angaben der Gewerkschaft bot der Arbeitgeber zuletzt lediglich eine Erhöhung um zwei Prozent pro Jahr bei zweijähriger Laufzeit. Dieses Angebot wies Verdi als zu niedrig zurück.

Der BDLS erklärte indes, ein ganztägiger Streik zu diesem Zeitpunkt der Verhandlungen sei "absurd". Das Ausmaß der Streiks sei überzogen und Verdi halte sich außerdem nicht an vorab gemachte Zusagen: "Uns wurde versichert, dass zunächst lediglich bis zu vier Stunden gestreikt werde und nun legt man noch vor dem anstehenden Verhandlungstermin ganztägig die Arbeit nieder", kritisierte Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser.

Der Verband verwies zudem darauf, dass sich das aktuelle Angebot des Arbeitgebers auf Lohnerhöhungen von zwei bis 6,4 Prozent mehr Lohn belaufe. Das sei "definitiv verhandlungsfähig". Eine Sprecherin präzisierte, mit dem vorliegenden Angebot seien Stundenlöhne von bis zu 17,50 Euro drin. Der BDLS forderte Verdi auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die Linke solidarisierte sich mit den Streikenden. "Die Beschäftigten an den Sicherheitskontrollen der Flughäfen fordern zu Recht mehr Geld für eine verantwortungsvolle Tätigkeit, von deren Qualität unsere Sicherheit abhängt", sagte Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag. Er forderte zudem eine Verstaatlichung der Sicherheitskontrollen an Flughäfen.

"Die Privatisierung der Sicherheitskontrollen muss so schnell wie möglich rückgängig gemacht werden", sagte er der "NOZ". Die Kontrollen müssten entweder von der Bundespolizei oder durch eine neu zu gründende Anstalt öffentlichen Rechts übernommen werden.