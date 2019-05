Arbeitsniederlegungen an mehreren Standorten

Verdi ruft erneut zu Streiks bei Amazon auf

Berlin (AFP) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erneut zu Streiks beim US-Onlinehändler Amazon aufgerufen. Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte, legten Beschäftigte an den Standorten Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen, im hessischen Bad Hersfeld sowie in Koblenz und Leipzig die Arbeit nieder. In Koblenz sollen die Streiks demnach bis Freitag andauern, an den übrigen Standorten bis Samstag.

Verdi-Fahne vor Amazon-Gebäude © AFP

"Die Beschäftigten streiken, weil sie existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen durchsetzen wollen", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Die Arbeitsniederlegungen fänden zudem im Zeichen der aktuellen Tarifrunde im Einzel- und Versandhandel statt. Verdi fordert dabei 6,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 163 Euro beziehungsweise einen Euro mehr pro Stunde.

Verdi kämpft seit Jahren dafür, dass die Amazon-Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Amazon argumentiert stets, das Unternehmen sei auch ohne Tarifvertrag "ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber" und zahle am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei.