Gewerkschaft rechnet mit Flugausfällen und Verspätungen

Verdi ruft für Donnerstag zu Streiks bei Catering-Tochter der Lufthansa auf

Berlin (AFP) - Die Gewerkschaft Verdi hat kurzfristig für Donnerstag zu Streiks bei der Lufthansa Catering-Tochter LSG Sky Chefs aufgerufen. Die Beschäftigten der LSG in Frankfurt am Main und München würden ab 0.00 Uhr in einen 24-stündigen Streik treten, teilte Verdi am Mittwoch mit. Von den Arbeitsniederlegungen würden "insbesondere Langstreckenflüge betroffen sein". Insgesamt sei davon auszugehen, dass es zu Ausfällen und Verspätungen kommen werde.

Fahrzeug der LSG Sky Chefs am Franfurter Flughafen © AFP

Verdi bat die Fluggäste um Verständnis und erklärte, sie hoffe darauf, "dass die Lufthansa-Tochter nunmehr endlich durch ein Einlenken weitere Arbeitskampfmaßnahmen unnötig macht." Hintergrund des Konflikts ist der bevorstehende Verkauf von LSG Sky Chefs an das Unternehmen Gate Gourmet. Die beschäftigten der bisherigen Lufthansa-Tochter befürchten deswegen Gehaltskürzungen.

"Wir fordern die LSG auf, das Einkommen der rund 7000 Beschäftigten tarifvertraglich abzusichern", forderte Verdi-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick. Bis heute sei dieses Versprechen des Vorstands nicht eingelöst.