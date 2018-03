6000 Beschäftigte nahmen an Aktionen teil

Verdi zufrieden mit Warnstreik-Auftakt im Tarifkonflikt mit Telekom

Berlin (AFP) - Die Gewerkschaft Verdi zeigt sich zufrieden mit den ersten Warnstreiks bei der Telekom. Bis Montagmittag haben sich 6000 Beschäftigte an den kurzzeitigen Ausständen beteiligt, wie Verdi am Montag mitteilte. "Die hohe Beteiligung unterstreicht die Forderung nach einem ordentlichen Angebot des Arbeitgebers in der dritten Verhandlungsrunde", erklärte der Streikleiter Peter Praikow.

Warnstreikender mit Trillerpfeife vor Verdi-Logo © AFP

In der zweiten Runde hatte die Telekom kein Angebot gemacht, weshalb die Gewerkschaft seit Freitag zum Warnstreik aufruft. Betroffen sei der Service- und Technikbereiche in allen Bundesländern. Verdi fordert für die 62.000 Tarifangestellten eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Nächste Woche Mittwoch und Donnerstag treffen sich Gewerkschaft und Unternehmen in Berlin zur dritten Runde der Tarifverhandlungen.