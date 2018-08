Erhebliche Unterschiede zwischen Städten - Linke fordert Regierung zum Handeln auf

Verdienst im Westen noch immer deutlich höher als im Osten

Berlin (AFP) - Beschäftigte verdienen im Westen nach wie vor deutlich mehr als im Osten. Im Bundesländervergleich gab es für Vollzeitarbeitende Ende vergangenen Jahres in Hamburg mit 3619 Euro im Durchschnitt das meiste Geld, Schlusslicht war Mecklenburg-Vorpommern mit 2391 Euro brutto im Monat. Das geht aus einer Auswertung aktueller Daten der Bundesagentur für Arbeit durch die Linkspartei hervor, wie diese am Freitag bekanntgab.

Lohnunterschiede in Deutschland weiter groß © AFP

Im Vergleich folgten auf Hamburg die Bundesländer Baden-Württemberg mit durchschnittlich 3546 Euro brutto und Hessen mit 3494 Euro. An der unteren Skala liegen vor Mecklenburg-Vorpommern noch Thüringen mit 2459 Euro und Sachsen mit 2479 Euro. Die Statistik erfasst sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte mit Stand Ende Dezember 2017, ausgenommen sind Auszubildende und Teilzeitbeschäftigte.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Städten und Kreisen sind dabei erheblich. Spitzenreiter ist Ingolstadt in Bayern, wer dort arbeitete, verdiente zuletzt im Schnitt 4635 Euro brutto im Monat. Auch in Erlangen, Wolfsburg und Böblingen war der Verdienst hoch. Schlusslicht war Görlitz in Sachsen mit durchschnittlich 2183 Euro, dicht gefolgt vom Erzgebirgskreis und Vorpommern-Rügen.

Der bundesweite Durchschnitt lag zum Jahresende bei 3209 Euro, wie aus den Zahlen der Bundesagentur hervorgeht. Damit stieg das Entgelt seit 2011 um 407 Euro oder 14,5 Prozent. In diesem Zeitraum stieg der Verbraucherpreisindex um 7,1 Prozent.

"Von gleichwertigen Lebensverhältnissen kann in Deutschland nicht gesprochen werden", erklärte die Linken-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann, die die Daten ausgewertet hat. Es sei "beschämend", dass Ostdeutschland flächendeckend von niedrigen Löhnen gekennzeichnet sei. Allerdings gebe es auch im Westen "abgehängte Regionen".

Die Bundesregierung müsse nun die nötigen Maßnahmen für gute Arbeitsbedingungen ergreifen, wenn sie es ernst meine mit ihrem Ziel "gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in allen Regionen zu unterstützen", forderte Zimmermann. Dazu gehörten eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde, die Abschaffung der Leiharbeit und eine stärkere Tarifbindung.