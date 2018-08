Gewerkschaft verteidigt umfassende Pilotenstreiks in Deutschland

Vereinigung Cockpit: Ryanair-Mitarbeiter zahlen die Zeche

Berlin (AFP) - Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Pilotenstreiks beim Billigflieger Ryanair verteidigt und erhofft sich davon Verständnis für die Lage des Personals. "Ryanair verkauft Tickets ab 39 Euro und macht gleichzeitig einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro", sagte Gewerkschaftssprecher Janis Schmitt am Freitagmorgen dem Bayerischen Rundfunk. "Da ist klar, dass die Zeche die Mitarbeiter zahlen."

Vertreter der Gewerkschaft VC vor Ryanair-Schalter © AFP

Die Piloten wollten gern ein "berechenbares Gehalt haben" und nicht das "unternehmerische Risiko von Ryanair tragen", sagte der VC-Sprecher. Die Gewerkschaft fordert vor allem eine andere Gestaltung des Gehalts bei dem irischen Billigflieger. Derzeit bekommen die Piloten ein relativ geringes Grundgehalt. Der variable Rest orientiert sich an den tatsächlichen Flugstunden.

VC hatte die Ryanair-Piloten für Freitag zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen, der am frühen Morgen begann. Allein 250 Verbindungen von und nach Deutschland sollten ausfallen. Streiks gibt es am Freitag auch bei den Ryanair-Piloten in Irland, Belgien, Schweden und den Niederlanden.

VC-Verhandlungsführer Ingolf Schumacher sagte dem Sender ntv am Freitagmorgen, die Gewerkschaft wolle "dem Unternehmen nicht schaden". Nötig sei aber ein "Umdenken in der Konzernzentrale in Dublin" beim Umgang mit den Beschäftigten. Die Fronten im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen bezeichnete er als "verhärtet".