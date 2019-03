Auf Zehn-Jahres-Sicht Gas aber weiter vergleichsweise günstig

Vergleichsportal: Gaspreise steigen so stark wie seit elf Jahren nicht mehr

Heidelberg (AFP) - Die Gaspreise für Privathaushalte sind in den vergangenen sechs Monaten spürbar gestiegen. Wie das Vergleichsportal Verivox am Sonntag mitteilte, verteuerte sich Gas um rund zehn Prozent. Damit seien die Preise so schnell gestiegen wie seit elf Jahren nicht mehr.

Gas wird wieder teurer © AFP

Den Berechnungen des Portals zufolge bezahlte eine dreiköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) im August 2018 noch 1113 Euro. Im März dieses Jahres wurden für die gleiche Menge demnach 1220 Euro fällig. Das entspricht einer Mehrbelastung von 9,6 Prozent innerhalb eines halben Jahres. Zuletzt hatte es einen derart raschen Preisanstieg im Jahr 2008 gegeben.

Zuletzt hatten zahlreiche Grundversorger ihre Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Versorger begründen die Preiserhöhungen mit gestiegenen Großhandelspreisen. Diese haben im Jahr 2018 um rund 30 Prozent angezogen.

Aus einer Zehn-Jahres-Sicht ist Gas allerdings noch vergleichsweise günstig. Laut Verivox ist Gas aktuell 24 Prozent günstiger als zum teuersten Zeitpunkt im Januar 2009. Damals beliefen sich Kosten für 20.000 kWh auf knapp 1600 Euro.