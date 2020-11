Check24 analysiert Preisentwicklung rund um den "Black Friday"

Vergleichsportal: Preise für beliebte Weihnachtsgeschenke Ende November besonders günstig

München (AFP) - Wer an Weihnachten klassische Geschenke wie Elektronikartikel oder Spielzeug unter den Christbaum legen will, sollte rund um den "Black Friday" die Augen offen halten: Dann sind beliebte Produkte dank zahlreicher Rabatte und Sonderaktionen im Internet besonders günstig, wie aus einer Analyse des Vergleichsportals Check24 hervorgeht. Nach diesem Termin steigen die Preise demnach wieder an.

Weihnachtsbaum © AFP

Der sogenannte Shoppingpreisindex von Check24, erstellt aus rund 150.000 Einzelpreisen von 1600 beliebten Produkten, fiel im vergangenen Jahr von Anfang Oktober bis Ende November zum "Black Friday" um 1,9 Prozent auf einen Tiefstand, wie das Vergleichsportal errechnete. Danach stiegen die Preise bis Jahresende wieder kräftig um durchschnittlich 6,9 Prozent an.

Bei den 100 beliebtesten Puzzles etwa sanken die Kosten im vergangenen Jahr bis zum "Black Friday" durchschnittlich um 5,6 Prozent. Danach stiegen die Preise wieder deutlich an. Ein ähnliches Bild ergab sich laut Check24 auch bei Smartwatches, Beamern, Digitalkameras oder Küchenmaschinen.

Anders sah es bei Armbanduhren aus. Hier stiegen die Preise den Angaben zufolge im vierten Quartal 2019 kontinuierlich bis Weihnachten. Trotzdem waren die Preise am "Black Friday" noch verhältnismäßig günstig. Auch bei Fernsehern sind am "Black Friday" demnach Schnäppchen möglich. Allerdings können Interessenten hier auf günstige Preise zum Jahresende spekulieren.

"Die größten Schnäppchen machen Kunden, die zum Black Friday auch noch Zusatzrabatte durch Gutscheine oder Punkteprogramme ausnutzen", erklärte Tobias Tammen, Geschäftsführer Shopping bei Check24. Der "Black Friday" ist in diesem Jahr am 27. November, der "Cyber Monday" dann am Montag darauf.

Verbraucherschützer mahnen, trotz der von den Händlern ausgerufenen Schnäppchenjagd Preise zu vergleichen, auf die Versandkosten zu achten und nichts zu kaufen, was man eigentlich nicht braucht.