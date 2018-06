Verhandlung in Stuttgart über Antrag der Umwelthilfe auf Zwangsvollstreckung

Stuttgart (AFP) - Das Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt am Donnerstag (14.00 Uhr) über einen Antrag auf Zwangsvollstreckung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Baden-Württemberg. Die DUH wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, die Umsetzung eines Urteils zu "sauberer Luft" in Stuttgart hinauszuzögern und fordert ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro.

Autoverkehr in Stuttgart © AFP

Mit dem Antrag will die DUH den Druck auf die Landesregierung erhöhen, in den Luftreinhalteplan für Stuttgart auch Diesel-Fahrverbote als schnellstmögliche Maßnahme aufzunehmen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende Februar bestätigt, dass dies grundsätzlich zulässig ist. Am Dienstag hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass für Stuttgart ab Anfang kommenden Jahres Fahrverbote für ältere Diesel geplant sind und erklärt, dass die Landesregierung ihren rechtlichen Verpflichtungen aus dem Gerichtsurteil nachkomme.