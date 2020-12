Weltweiter Marktführer TSL verzeichnet bis zu zehn Mal mehr Bestellungen

Verkauf von Schneeschuhen boomt in Frankreich wegen geschlossener Skilifte

Annecy (AFP) - In Frankreich hat die vorübergehende Schließung der Skilifte wegen der Corona-Pandemie einen Boom beim Absatz von Schneeschuhen ausgelöst. Der weltweit größte Hersteller der Schuhe für ausgedehnte Wanderungen in verschneiter Landschaft, TSL Sport Equipement, verzeichnete in diesem Winter nach eigenen Angaben vom Donnerstag eine doppelt so hohe Nachfrage wie im Vorjahr. An manchen Tagen liegt die Nachfrage demnach sogar zehnmal höher als im Durchschnitt.

Verschneite Landschaft © AFP

Seit der von Präsident Emmanuel Macron am 24. November angeordneten Schließung der Skilifte gingen bei dem Hersteller im ostfranzösischen Annecy täglich Bestellungen für rund 2000 Paar Schneeschuhe ein, sagte Firmenchef Philippe Gallay. Der Jahresumsatz werde sich auf rund zehn Millionen Euro belaufen. In diesem Jahr seien Schneeschuhe bei den Kunden erstmals auch beliebter als Ausrüstung für klassischen Abfahrtski.

Macron hatte die Schließung der Skilifte mit der Ausbreitung des Coronavirus begründet. Eine Wiedereröffnung ist nicht vor Anfang Januar vorgesehen.