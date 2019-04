Verein wirbt mit Gewinnspielaktion

Verkehrsclub VCD will Radfahren für Jugendliche attraktiver machen

Berlin (AFP) - Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) will mit einer Gewinnspielaktion mehr junge Menschen für das Radfahren begeistern. Am Mittwoch startete die bundesweite Kampagne "FahrRad! Fürs Klima auf Tour", an der Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren teilnehmen können. Die parteilose Berliner Innensenatorin Regine Günther übernimmt die Schirmherrschaft der Aktion.

Schatten eines Radfahrers in Berlin © AFP

Teilnehmer können sich mit ihren Schulklassen, Freizeitgruppen oder Familien über das Online-Portal der Kampagne unter www.klima-tour.de registrieren. Ihnen winken Geldpreise und Fahrradequipment - wer viel Fahrrad fährt, hat bessere Chancen. Die Teilnehmer registrieren ihre zurückgelegten Kilometer auf dem Portal und rücken somit auf einer virtuellen Europakarte vor.

An deren 18 Stationen informiert der VCD über Fahrrad- und Klimathemen. Anschließend können die Teilnehmer Quizfragen beantworten, richtige Antworten wirken sich ebenfalls positiv auf die Chancen im Gewinnspiel aus.

"Jugendliche, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, tun aktiv etwas für den Klimaschutz", erklärte Stephanie Päßler, Leiterin der Aktion. Denn dadurch seien weniger Elterntaxis unterwegs, die für Lärm sorgten und CO2 oder Stickoxide ausstießen.

Gleichzeitig fordert der VCD eine Reform der Straßenverkehrsordnung, um die Schulwege für radfahrende Kinder und Jugendliche sicherer zu machen. Für Kommunen müsse es möglich sein, "auf einfachem Wege generelle Halte- und Parkverbote im direkten Schulumfeld einzurichten", sagte VCD-Sprecherin Anika Meenken. Die Hürden zur flächendeckenden Ausweisung von Tempo 30 und von Fahrradstraßen seien für die Gemeinden immer noch zu hoch.