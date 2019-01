Munich Re: "Klare Hinweise auf Einfluss des menschgemachten Klimawandels"

Versicherungsschäden durch Naturkatastrophen 2018 bei 160 Milliarden Dollar

München (AFP) - Extreme Wirbelstürme in den USA und Japan, verheerende Waldbrände in Kalifornien und die lange Dürre in Europa haben im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von rund 160 Milliarden Dollar (140 Milliarden Euro) verursacht. Diese Summe liege über dem inflationsbereinigten Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre, erklärte am Dienstag der Rückversicherer Munich Re. Versichert waren demnach Schäden in Höhe von 80 Milliarden Dollar.

"Camp Fire" in Kalifornien © AFP

"Bemerkenswert" seien die klaren Hinweise auf einen Einfluss des menschgemachten Klimawandels auf die verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Herbst, erklärte Munich-Re-Vorstandsmitglied Thorsten Jeworrek. "Derart große Feuer treten durch den Klimawandel offenbar häufiger auf." Für die Versicherer müsse die "Häufung ungewöhnlicher Ereignisse und Zusammenhänge" Anlass sein, ihre Risikosteuerung zu prüfen.

Teuerste Naturkatastrophen 2018 war laut Munich Re der Waldbrand im Norden Kaliforniens, bei dem Anfang November die Kleinstadt Paradise weitgehend zerstört wurde, und der Hurrikan Michael. Die tödlichste Katastrophe sei der sieben Meter hohe Tsunami nahe der indonesischen Stadt Palu Ende September gewesen, bei dem etwa 2100 Menschen starben.

Insgesamt seien im vergangenen Jahr rund 10.400 Menschen bei Naturkatastrophen ums Leben gekommen, bilanzierte die Munich Re. Im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre sei ein Rückgang erkennbar, und dies sei ein seit Jahren beobachteter Trend. Weltweit betrachtet beginnen demnach Maßnahmen zum Schutz von Menschenleben zu greifen.