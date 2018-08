Deutlich höheres Bußgeld als in Hamburg

Verstoß gegen Stuttgarter Diesel-Fahrverbot soll 80 Euro kosten

Stuttgart (AFP) - 80 Euro soll es kosten, wenn Autofahrer in Stuttgart gegen die ab Januar geplanten Dieselfahrverbote verstoßen. Eine Sprecherin des baden-württembergischen Verkehrsministeriums sagte am Donnerstag, die Polizei werde stichprobenartig den fließenden und stehenden Verkehr in der Umweltzone kontrollieren. Diesel-Autos der Abgasnorm Euro 4 und niedriger sollen nach Plänen der Landesregierung ab 2019 nicht mehr in die Umweltzone einfahren dürfen.

Demonstration für Fahrverbote © AFP

Das geplante Bußgeld in Stuttgart ist deutlich höher als die 20 Euro in Hamburg, wo bereits seit Ende Mai Diesel-Fahrverbote auf zwei Straßen gelten. Strittig ist weiterhin, ob Stuttgart auch Dieselautos der Euronorm 5 aussperren muss. Die Landesregierung will eine Entscheidung darüber erst Mitte nächsten Jahres treffen.