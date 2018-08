Umwelthilfe soll zunächst neuen Luftreinhalteplan prüfen

Verwaltungsgericht Düsseldorf verschiebt Entscheidung zu möglichen Fahrverboten

Düsseldorf (AFP) - Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat seine Entscheidung zu möglichen Fahrverboten in der Landeshauptstadt verschoben. Die Bezirksregierung habe bei dem Gerichtstermin am Dienstag den Entwurf für einen neuen Luftreinhalteplan übergeben und die klagende Deutsche Umwelthilfe (DUH) solle diesen nun prüfen, teilte das Gericht mit. Die zuständige Kammer werde eine Entscheidung über den Vollstreckungsantrag der DUH dann "in den kommenden Wochen schriftlich treffen". (Az. 3 K 7695/15)

Autos in Düsseldorf © AFP

Die DUH hatte vor dem Verwaltungsgericht einen Antrag auf Zwangsvollstreckung eines Urteils zur Luftreinhaltung gegen das Land Nordrhein-Westfalen gestellt. Die Umweltorganisation will vor Gericht erreichen, dass ein von ihr 2016 erstrittenes Urteil umgesetzt wird. Damals hatten die Richter das Land verpflichtet, die Pläne für Düsseldorf so zu ändern, dass die Grenzwerte stimmen - Fahrverbote nicht ausgeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte dann im Februar, dass Diesel-Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind.

Den Entwurf für einen neuen Plan legte Düsseldorf nun am Dienstag auch öffentlich vor. Er sieht keine Fahrverbote vor, sondern nach Angaben der Bezirksregierung über 60 andere Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität. Dazu zählen demnach die Modernisierung der städtischen Fahrzeugflotte, die Förderung und "Attraktivitätssteigerung" des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs oder der Ausbau der Elektromobilität.