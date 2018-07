Regierung wollte erst Mitte 2019 entscheiden

Verwaltungsgericht: Stuttgart muss Luftreinhalteplan bis Ende August nachbessern

Stuttgart (AFP) - Das Land Baden-Württemberg muss den Luftreinhalteplan für Stuttgart bis Ende August nachbessern. Wie das Verwaltungsgericht Stuttgart am Freitag mitteilte, droht der Landesregierung sonst ein Zwangsgeld von 10.000 Euro. In dem Urteil fordern die Richter, dass in der anstehenden Fortschreibung des Luftreinhalteplans ein Fahrverbot für Euro-5-Diesel konkret festgeschrieben wird. Die Landesregierung wollte erst Mitte nächsten Jahres entscheiden, ob Fahrverbote für Euro-5-Diesel nötig sind.

Fahrverbotschild © AFP

Nach Auffassung des Gerichts muss die Entscheidung über das Fahrverbot bereits bis Ende August fallen. Gegen diesen Beschluss kann noch Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingelegt werden.