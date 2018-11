Landesregierung will bislang Euro-5-Diesel aussparen

Verwaltungsgerichtshof: Geplante Fahrverbote in Stuttgart müssen verschärft werden

Mannheim (AFP) - Stuttgart muss die Aussperrung von Euro-5-Dieselfahrzeugen bereits jetzt vorbereiten. Wie der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim am Montag mitteilte, wiesen die Richter eine Beschwerde der Landesregierung von Baden-Württemberg zurück. Demnach muss die Regierung umgehend ein Fahrverbot für Diesel der Euronorm 5 in den Luftreinhalteplan für Stuttgart aufnehmen. Die Entscheidungen sind nicht anfechtbar (Az. 10 S 1808/18 und 10 S 2316/18).

Verkehrsschild für Diesel-Fahrverbot © AFP

Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart der Landesregierung ein Zwangsgeld von 10.000 Euro auferlegt und mit einem weiteren gedroht, sollte die Regierung nicht bis Mitte November die geplanten Fahrverbote erweitern. Die Regierung will bislang nämlich nur Diesel mit Euro 4 oder niedriger ab Anfang 2019 aus der Stuttgarter Umweltzone aussperren. Über Verbote für Euro 5 wollte die Regierung erst Mitte nächsten Jahres entscheiden. Die Richter fordern hingegen, dass das Land jetzt schon die Grundlagen auch für die neueren Diesel schaffen soll.

Stuttgart ist eine von zahlreichen Städten, in denen die Umweltschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) gerichtlich auf Fahrverbote dringt. Zuletzt hatte sie vergangene Woche ein Verfahren in Köln gewonnen. Auch in anderen Bundesländern weigern sich die Regierungen, die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und gehen in Revision. Somit gibt es derzeit nur in Hamburg geltende Einfahrbeschränkungen für Dieselbesitzer.

Dass Zwangsgelder kaum Wirkung auf Landesregierungen haben, stellte indes der bayerische Verwaltungsgerichtshof Ende August fest. Das Zwangsgeld wandere nämlich nur von einer Haushaltsstelle in eine andere, schrieben die Richter in einem Brief. Sie erwägen deshalb mittlerweile Beugehaft gegen Beamte oder Minister.