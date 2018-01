Vierte Tarifrunde der Metallindustrie beginnt in Baden-Württemberg

Böblingen (AFP) - Im baden-württembergischen Böblingen treffen sich am Mittwochnachmittag (14.00 Uhr) die Verhandler von IG Metall und Arbeitgebern zur vierten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Es sei die letzte Chance für die Arbeitgeber, eine Eskalation zu verhindern, erklärte IG-Metall-Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger am Dienstag. Für den Tag plant die Gewerkschaft allein in Baden-Württemberg Warnstreiks mit 50.000 Teilnehmern.

Logo der IG Metall © AFP

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn sowie einen Anspruch der Beschäftigten auf zeitweise Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 28 Stunden. Wer in Schicht arbeitet, Kinder betreut oder Angehörige pflegt, soll zudem einen Zuschuss bekommen. Die Arbeitgeber haben bislang zwei Prozent mehr Lohn angeboten. Sie fordern eine größere Flexibilität, um die Wochenarbeitszeit erhöhen zu können.