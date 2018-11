Volkswagen erläutert Details der Elektro-Strategie und Zukunft einzelner Werke

Wolfsburg (AFP) - Der Autobauer Volkswagen will heute nach der Aufsichtsratssitzung (ab 12.30) Details zu seiner Elektro-Strategie und der Zukunft einzelner Standorte verkünden. Wie der Konzern vorab bereits mitteilte, sollen etwa die Werke in Zwickau, Emden und Hannover in den kommenden zehn Jahren auf die Produktion von E-Autos umgestellt werden. Medienberichten zufolge soll der Aufsichtsrat auch einen elektrischen Kleinwagen für unter 20.000 Euro genehmigen.

VW-Logo © AFP

Volkswagen will dutzende Milliarden Euro im kommenden Jahrzehnt in die Entwicklung von E-Autos, Batterien und die Umstellung seiner Fabriken investieren. Ziel von Konzernchef Herbert Diess ist es, dass VW 2025 in der Elektromobilität weltweit führend sein soll.