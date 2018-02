Nettogewinn 2017 auf rund 11,4 Milliarden Euro verdoppelt

Volkswagen fährt Rekordergebnis ein

Wolfsburg (AFP) - Der Volkswagen-Konzern hat ungeachtet des Diesel-Skandals im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt und seinen Nettogewinn mehr als verdoppelt. Der Autobauer verbuchte 2017 ein Plus von rund 11,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Im Jahr zuvor hatte der Gewinn 5,1 Milliarden Euro betragen. Der konzernweite Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich an - um 6,2 Prozent auf 230,7 Milliarden Euro.

Insgesamt lieferte der Konzern, zu dem Marken wie VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche gehören, im vergangenen Jahr 10,7 Millionen Fahrzeuge aus. Das "hervorragende finanzielle Ergebnis" gebe Volkswagen "eine starke Basis" für die tiefgreifenden Umbrüche, vor denen die Industrie stehe, erklärte Konzernchef Matthias Müller.

Die Umsatzsteigerung ist laut Volkswagen vor allem auf die starken Verkaufszahlen sowie eine gute Geschäftsentwicklung im Konzernbereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen. 2015 war Volkswagen wegen des Diesel-Skandals tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte einen Verlust in Höhe von 1,58 Milliarden Euro ausgewiesen.