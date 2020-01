Auslieferungszahl im Gesamtjahr "leicht über dem Vorjahr"

Volkswagen hebt Erwartung der Autoverkäufe 2019 wieder an

Wolfsburg (AFP) - Volkswagen hat im vergangenen Jahr wohl mehr Autos verkauft als zwischenzeitlich prognostiziert. Der Autobauer erwartet für 2019 eine Auslieferungszahl "leicht über dem Vorjahr", wie VW-Chef Herbert Diess laut Unternehmensangaben am Donnerstag vor Investoren in New York erklärte. Erst Ende Oktober hatte der Autobauer seine ursprüngliche Verkaufsprognose vom Jahresbeginn nach unten korrigiert - auf das Niveau von 2018.

VW-Logo © AFP

Damals hatte Volkswagen weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge an seine Kunden ausgeliefert, knapp ein Prozent mehr als 2017 und so viele wie nie zuvor. Nun erwartet der Konzern also trotz Handelskonflikten und Konjunkturschwäche einen neuen Rekord. Genaue Zahlen will Volkswagen am kommenden Dienstag nennen.