Autobauer vermeldet für 2018 erneuten Rekord

Volkswagen liefert so viele Fahrzeuge aus wie noch nie

Wolfsburg (AFP) - Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr ungeachtet der Probleme im Zuge der Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie nie. Wie der Autobauer am Freitag mitteilte, wurden 2018 weltweit 10,83 Millionen Fahrzeuge verkauft - 0,9 Prozent als im Vorjahr. Das sei "neue Allzeit-Bestmarke".

Neuwagen von VW am Hafen von Emden © AFP

Das größte Wachstum gab es für den Wolfsburger Konzern mit Marken wie VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche und Lamborghini dabei in Südamerika (plus 13,1 Prozent). Auch in den wichtigen Märkten China, den USA und in Europa wuchs das Geschäft. In Deutschland blieb die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge nahezu unverändert. Sie sank leicht von 1,286 Millionen auf 1,284 Millionen Fahrzeuge.

Von den weltweit 10,83 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen entfielen 6,245 Millionen Fahrzeuge auf die Marke VW, ein Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei Audi gab es einen Rückgang um 3,5 Prozent auf 1,813 Millionen Auslieferungen. Ein deutliches Plus von 10,5 Prozent verzeichnete Seat mit 518.000 Autos.