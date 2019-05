Erste ID.3-Fahrzeuge sollen Mitte 2020 ausgeliefert werden

Volkswagen setzt auf neuen elektrischen Hoffnungsträger

Berlin (AFP) - Der Autobauer Volkswagen bietet ab Mittwoch Vorbestellungen für seinen neuen elektrischen Hoffnungsträger ID.3 an. Die Produktion starte Ende 2019, teilte der Konzern in Berlin mit. Die ersten Fahrzeuge sollen Mitte 2020 ausgeliefert werden. Der Startpreis in Deutschland soll nach Angaben des Konzerns unter 30.000 Euro liegen.

Logo von VW © AFP

Interessenten können sich laut VW für 1000 Euro einen Produktionsslot für eine Sonderedition des Elektrofahrzeugs sichern. Es soll je nach Batteriegröße Reichweiten von 330 bis zu 550 Kilometern schaffen.

Volkswagen will weltweit führend bei E-Autos werden. Dafür will der Autobauer bis 2025 mehr als 20 elektrische Modelle anbieten und eine Million Stromer jährlich verkaufen.