Autobauer will Details am Freitag in Pressekonferenz vorstellen

Volkswagen und Ford weiten ihre Zusammenarbeit aus

Berlin (AFP) - Volkswagen und der US-Autobauer Ford weiten ihre Zusammenarbeit aus. Das teilte der Wolfsburger Konzern am Donnerstagabend im Internetdienst Twitter mit und kündigte für Freitag eine Pressekonferenz an, die in New York stattfindet. Dort will Volkswagen Details der Partnerschaft bekanntgeben, über die der Aufsichtsrat des Unternehmens am Donnerstag beraten hatte. Die Pressekonferenz findet um 08.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MESZ) statt.

VW-Logo © AFP

VW und Ford arbeiten bereits bei der Entwicklung von leichten Nutzfahrzeugen wie Pickups zusammen. Im Gespräch sind jedoch auch gemeinsame Projekte im Bereich der Elektromobilität und des Autonomen Fahrens. Wie genau die Ausweitung der Kooperation nun aussehen soll, darüber teilte Volkswagen zunächst nichts mit.