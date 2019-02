Konzernvorstände diskutieren in Berlin über Autos der Zukunft

Volkswagen und Microsoft weiten Zusammenarbeit auf chinesischen und US-Markt aus

Berlin (AFP) - Volkswagen und Microsoft weiten ihre strategische Partnerschaft aus. Der deutsche Autobauer und der US-Softwarekonzern wollen ihre "Volkswagen Automotive Cloud" künftig auch in China und den USA anbieten, wie die Konzerne am Mittwoch ankündigten. Bisher entwickeln die Unternehmen die industrielle Cloud-Lösung für alle digitalen Dienste von VW für den europäischen Markt.

Diess (l.) und Nadella © AFP

Die Kooperation mit dem Tech-Riesen Microsoft sei "ein wesentlicher Baustein, um Volkswagen zum softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter weiterzuentwickeln", sagte VW-Vorstandschef Herbert Diess während eines Besuchs von Microsoft-Chef Satya Nadella in Berlin. Die Partnerschaft werde auch deshalb funktionieren, weil die Unternehmen nicht um die Aufmerksamkeit der gleichen Kundengruppe buhlten.

Der Elektrowagen ID soll als erstes Fahrzeug die Automotive Cloud nutzen. Er kommt 2020 in Europa auf den Markt. Bis 2025 will VW laut Diess dann all seine neuen Modelle vernetzen. So entstehe für den Konzern auch ein direkter Kontakt zum Autokäufer.

Durch regelmäßige Software-Updates für die vernetzten Autos werde der Kunde künftig direkt einbezogen, sagte Diess. Datenschutz-Bedenken wies der VW-Chef dabei zurück: "Der Kunde entscheidet, ob er dem Unternehmen seine Daten zur Verfügung stellt."

Beide Konzerne können sich vorstellen, künftig auch in weiteren Feldern zusammenzuarbeiten. "Digitale Technologien verändern schließlich auch die Produktion und die Kommunikation im Unternehmen", sagte Nadella. Dass die beiden Firmen künftig Konkurrenten werden, ist laut dem Microsoft-Chef nicht zu erwarten. Sein Unternehmen werde anders als Konkurrent Google keine eigenen Autos bauen, sondern gemeinsam mit den Herstellern Plattformen aufbauen, sagte Nadella.