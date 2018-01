Partnerschaft mit Unternehmen aus Silicon Valley

Volkswagen will mit kalifornischem Start-Up selbstfahrende Taxis bauen

Frankfurt/Main (AFP) - Der Volkswagen-Konzern will bei der Entwicklung von selbstfahrenden Autos mit dem kalifornischen Start-Up Aurora kooperieren. Mit Aurora erhalte VW Zugang zu einem führenden Entwicklerteam von Software und Hardware für fahrerlose Fahrzeuge, erklärte Volkswagen am Donnerstag. Ziel beider Unternehmen sei, selbstfahrende Taxis auf die Straßen zu bringen.

Wie das "Handelsblatt" berichtete, wurde Aurora von ehemaligen Chefs der Abteilung für selbstfahrende Fahrzeuge von Google, Tesla und Uber gegründet. Die Technologie der Firma sei bereits an Geländewagen der VW-Tochter Audi getestet worden - mit "guten Resultaten", hieß es.

Demnach will VW in diesem Jahr zahlreiche Autos mit der Selbstfahr-Technologie ausstatten und auch in Hamburg erste Tests der Taxis abhalten. Ab 2021 sollen Fahrgäste die Taxis dem Bericht zufolge dann nutzen können.

Aurora-Chef Chris Urmson erklärte, die Firma wisse, dass sie ihre Ziele in Kooperation mit VW schneller erreiche. Dem "Handelsblatt" gegenüber räumte er ein, lange über die Kooperation nachgedacht zu haben. Seit der Abgasaffäre leidet VW unter einem schlechten Image, mit den Folgen kämpft der Konzern noch immer.

Der US-Elektroautobauer Tesla verdeutlichte am Mittwoch erneut, wie schwierig der Einstieg in die Branche als junges Unternehmen ohne mächtigen Partner sein kann - er verschob abermals die Produktionsziele für sein neues Model 3.