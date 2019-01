Besucher gaben laut Messe 51 Millionen Euro aus

Vorläufiges Fazit: 400.000 Menschen besuchten Grüne Woche in Berlin

Berlin (AFP) - Die Grüne Woche in Berlin haben in diesem Jahr erneut rund 400.000 Menschen besucht. Die Messe Berlin teilte am Samstag mit, sie rechne bis zum Ende der Landwirtschaftsschau am Sonntagabend mit dieser Besucherzahl; der Andrang ist damit so groß ist wie im vergangenen Jahr. Die Konsumenten gaben dieses Jahr demnach 51 Millionen Euro aus.

Klöckner auf der Grünen Woche © AFP

Die Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau fand in diesem Jahr zum 84. Mal statt. Partnerland war Finnland. Rund 1750 Aussteller aus 61 Ländern zeigten ihre Produkte.