Umweltschützer fordern gesetzliche Vorgaben

WWF kritisiert "Totalverweigerer" bei Palmöl-Kennzeichnung

Berlin (AFP) - Die Umweltschutzorganisation WWF hat zahlreichen deutschen Unternehmen vorgeworfen, die Auskunft über ihren Umgang mit Palmöl zu verweigern. 46 Prozent von insgesamt 255 befragten Firmen seien eine Antwort schuldig geblieben, welche Art Palmöl sie verwenden, kritisierte der WWF am Freitag in seinem Palmöl-Check. Knapp 44 Prozent der Unternehmen antworteten hingegen und gaben an, vollständig oder zumindest teilweise zertifiziertes Palmöl einzusetzen.

Arbeiter mit Ölpalmen-Früchten in Malaysia © AFP

Palmöl ist ein wichtiges Basisprodukt für Lebensmittel und viele Körperpflege-, Pharma-, Haushalts- und Hygieneartikel. Es findet sich etwa in Margarine, Cremes, Fertiggebäck, Pizza und Waschmittel. Der Anbau von Ölpalmen vor allem in Ländern wie Indonesien und Malaysia wird seit langem wegen der damit häufig verbundenen Umweltzerstörung und der Arbeitsbedingungen kritisiert.

"Die Totalverweigerer reagieren nicht auf Appelle zu Transparenz und Verantwortlichkeit", kritisierte Jörg-Andreas Krüger vom WWF. Die nächste Bundesregierung müsse deshalb mit gesetzlichen Vorgaben alle Palmöl-Importe an die Einhaltung von ökologischen und sozialen Kriterien knüpfen, forderten die Umweltschützer.