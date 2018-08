Kohlekommission tritt am Donnerstag erneut zu Beratungen zusammen

WWF und Lichtblick: Ein sozialverträglicher Kohleausstieg ist nötig und möglich

Berlin (AFP) - Ein rascher Ausstieg aus der Kohle ist nicht nur nötig, sondern auch sozialverträglich möglich. Zu diesem Schluss kommen die Umweltschutzorganisation WWF und der Ökostromanbieter Lichtblick, die am Mittwoch ihren Report zum Kohle-Ausstieg veröffentlichten. In den betroffenen Regionen habe der nötige Strukturwandel bereits stattgefunden, erklärten WWF und Lichtblick. So sei die Zahl der direkt in der Braunkohle Beschäftigten in den vergangenen 30 Jahren bereits um über 80 Prozent auf unter 20.000 gesunken.

Tagebau in NRW © AFP

Die Bundespolitik könne beim Übergang zudem "großzügig Hilfe leisten", weil die nötigen Mittel zur Verfügung stünden, heißt es in dem Report. Die Chancen für einen zügigen Kohleausstieg im Konsens mit der Politik seien "nie besser als jetzt" gewesen. Das liege nicht zuletzt daran, dass eine "große und stabile Mehrheit von fast drei Vierteln der Bevölkerung" ihn wünsche.

Der Wandel sei außerdem nicht vergleichbar mit den "dramatischen Strukturbrüchen der Vergangenheit", etwa der Steinkohlekrise in den 60er und 70er Jahren und der Wiedervereinigung, betonten WWF und Lichtblick. Sie veröffentlichten ihren Report einen Tag bevor die Kohlekommission erneut zusammentritt, die im Auftrag der Bundesregierung den Ausstieg aus der Kohle vorbereiten soll.

Der Ausstieg aus dem "Klimakiller Kohle" müsse nun oberste Priorität haben, forderte Michael Schäfer vom WWF. Während immer mehr Industrieländer damit begonnen hätten, habe in Deutschland "neun Jahre Stillstand" geherrscht.

Die Kohlekommission hatte Ende Juni ihre Arbeit aufgenommen. Die aus Politikern, Verbänden und Wissenschaftlern zusammengesetzte Runde mit dem Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis zum Jahresende einen Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen, der zugleich die Interessen der betroffenen Regionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze berücksichtigt.