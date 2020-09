US-Einzelhandelsriese will Position gegenüber Online-Händler stärken

Walmart lanciert neues Kundenprogramm in Konkurrenz zu Amazon Prime

New York (AFP) - Der US-Supermarktriese Walmart will mit einem neuen Kundenbindungsprogramm seine Position gegenüber dem Online-Händler Amazon stärken. Das Programm Walmart+ als Gegenstück zu Amazon Prime soll Mitte September starten, wie der größte Einzelhändler der Welt am Dienstag ankündigte. Gegen einen Beitrag von 98 Dollar (rund 82 Euro) pro Jahr oder 12,95 Dollar pro Monat bekommen Kunden Online-Bestellungen kostenlos geliefert. Außerdem gibt es Rabatte für Benzin und weitere Kundenvorteile.

Walmart-Geschäft in Washington © AFP

"Das Leben erscheint derzeit komplizierter als jemals zuvor", erklärte Walmart-Kundenchefin Janey Whiteside. "Walmart+ soll es einfacher machen." Der Supermarktgigant hatte bereits mit Delivery Unlimited ein kostenpflichtiges Kundenprogramm, bei dem die Liefergebühr für Lebensmittel entfiel.

Sowohl Walmart als auch Amazon haben während der Corona-Pandemie ihre Umsätze steigern können, weil viele Kunden lieber online einkaufen gingen. Walmart profitierte zudem davon, dass Supermärkte während der Shutdown-Phase im Frühjahr offen bleiben durften, viele andere Geschäfte aber schließen mussten.