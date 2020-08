US-Einzelhandelskette verkauft mehr Lebensmittel und Unterhaltungselektronik

Walmart profitiert von der Corona-Krise: Gewinn steigt um fast 80 Prozent

New York (AFP) - Die US-Einzelhandelskette Walmart hat anders als viele andere Konzerne von der Corona-Pandemie bislang profitiert. Das Unternehmen steigerte seinen Nettogewinn in seinem zweiten Geschäftsquartal von Mai bis Juli um fast 80 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar (5,5 Milliarden Euro), wie Walmart am Dienstag mitteilte. In den USA liefen vor allem die Verkäufe von Lebensmitteln sowie online von Unterhaltungselektronik und Produkten für die Freizeit an der frischen Luft gut.

Walmart-Filiale in den USA © AFP

"Unsere Kunden haben im zweiten Quartal so viel mehr Zeit zuhause verbracht, dass wir einen starken Anstieg der Verkäufe von TV-Geräten, Computern und Produkten für das vernetzte Haus festgestellt haben", erklärte Unternehmenschef Douglas McMillon. Auch die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier sei "extrem hoch" gewesen.

Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 5,6 Prozent auf rund 138 Milliarden Dollar, in den USA legte er um sogar 9,5 Prozent zu. Die hohe Gewinnsteigerung erklärte Walmart damit, dass besonders Produkte mit hoher Gewinnmarge gut verkauft wurden. Walmart hat weltweit 11.500 Filialen in 27 Ländern und beschäftigt rund 2,2 Millionen Menschen. Seit Jahresbeginn stellte Walmart - allerdings meist vorübergehend - mehr als eine halbe Millionen neue Beschäftigte ein.

Der Konzern wollte dennoch keine Prognose fürs Gesamtjahr abgeben. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist unsicher, vor allem im Heimatmarkt. Die USA haben die weltweit höchste Zahl von bestätigten Corona-Infektionen und Todesopfern. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 5,2 Millionen Fälle registriert, mehr als 167.000 Menschen starben. Walmart entschied Mitte Juli, die in den USA stark umstrittene Maskenpflicht in seinen Filialen einzuführen. Weitere Einzelhändler folgten dem Beispiel.