Süßkirscherträge liegen fast 50 Prozent über langjährigem Mittel

Warmer Frühling beschert Obstbauern üppige Kirschernte

Wiesbaden (AFP) - 2018 ist gut Kirschen essen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erwarten die deutschen Obstbauern in diesem Jahr eine "sehr hohe" Kirschernte von 61.100 Tonnen - mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Grund dafür ist der warme und trockene Frühling, wie die Statistiker am Donnerstag mitteilten. 2017 war die Steinobst-Ausbeute hingegen wetterbedingt schwach ausgefallen.

Die Kirschernte fällt dieses Jahr prächtig aus © AFP

Geerntet werden 2018 vor allem Süßkirschen: Mit rund 44.300 Tonnen liegt der erwartete Ertrag hier fast 50 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Sauerkirschernte fällt mit knapp 16.800 Tonnen ebenfalls deutlich besser aus als im Vorjahr. Im Vergleich zum Zehnjahresmittel ist die Menge hier allerdings rückläufig - vor allem wegen der sinkenden Anbauflächen für Sauerkirschen, die bundesweit von gut 3400 Hektar im Jahr 2007 auf aktuell rund 1900 Hektar verkleinert wurden.

Süßkirschen werden bundesweit auf rund 6000 Hektar angebaut. Auf dem Spitzenplatz liegt hier mit 2800 Hektar Baden-Württemberg. Dort wird eine Erntemenge von knapp 22.700 Tonnen erwartet - mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr.

Bei den Sauerkirschen liegt Rheinland-Pfalz bei der Anbaufläche mit 560 Hektar vorn. Die dort erwartete Erntemenge von knapp 6100 Tonnen übersteigt die Vorjahresmenge voraussichtlich um 84 Prozent.