Hunderte für Dienstag geplante Flüge annulliert

Warnstreiks des Sicherheitspersonals an mehreren deutschen Flughäfen begonnen

Berlin (AFP) - An mehreren deutschen Flughäfen haben in der Nacht zum Dienstag Warnstreiks des Sicherheitspersonals begonnen. Zu Streiks aufgerufen waren ab Mitternacht zunächst die Beschäftigten in Hannover, Bremen und Hamburg, ab 02.00 Uhr sollte es dann auch am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main zu Arbeitsniederlegungen kommen. Zu Warnstreiks aufgerufen war auch das Sicherheitspersonal in München, Leipzig, Dresden und Erfurt.

Streik im Jahr 2013 © AFP

Vorsorglich wurden mehrere hundert Starts und Landungen gestrichen, allein in Frankfurt sollten am Dienstag 570 Flugverbindungen ausfallen. Der Flughafenverband ADV rechnete damit, dass etwa 220.000 Passagiere von den Streichungen und Verspätungen betroffen sein werden.

Zu den Arbeitsniederlegungen hatte in den vergangenen Tagen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie fordert für die rund 23.000 Beschäftigten einen Stundenlohn von 20 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das bislang ab, für den 23. Januar ist eine neue Tarifrunde geplant.