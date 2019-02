IG Metall wirft Arbeitgebern "Verweigerungshaltung" vor

Warnstreiks in der Eisen- und Stahlindustrie ab Montag

Düsseldorf (AFP) - In der Eisen- und Stahlindustrie kommt es ab Montag in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks. Nachdem die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt hätten, habe die Tarifkommission am Samstag einstimmig Warnstreiks beschlossen, teilte ein Sprecher der IG Metall Nordrhein-Westfalen mit. Los geht es demnach am Montag mit Streiks bei Thyssenkrupp in Dortmund.

Metallarbeiter bläst in Trillerpfeife © AFP

In den kommenden zwei Wochen soll es weitere Arbeitsniederlungen in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Hessen geben. "Die Verärgerung über die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber ist groß, erklärte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer, Knut Giesler.

"Die Beschäftigten haben in den letzten Jahren einen großen Beitrag geleistet, um die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie in Deutschland zu sichern", fügte Giesler hinzu. "Jetzt, wo es gut läuft, sollen sie nicht daran teilhaben dürfen. Die Konsequenz daraus sind Warnstreiks."