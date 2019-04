Investor will Aufkauf durch Occidental mit Milliardensumme unterstützen

Warren Buffett steigt in Bieterrennen um Ölkonzern Anadarko ein

New York (AFP) - In das Bieterrennen um den US-Ölkonzern Anadarko schaltet sich nun auch der Großinvestor Warren Buffett ein. Seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway kündigte am Dienstag an, den Ölförderer Occidental Petroleum mit einer Summe von zehn Milliarden Dollar (knapp neun Milliarden Euro) bei der angestrebten Übernahme von Anadarko unterstützen zu wollen.

Der US-Investor Warren Buffett © AFP

Occidental Petroleum zeigte sich in einer Mitteilung "begeistert" über den Beistand durch Berkshire Hathaway. Der Konzern bietet 57 Milliarden Dollar für Anadarko. Das ist weit mehr, als der Rivale Chevron zahlen will: Er bot bislang 33 Milliarden Dollar.

Der Verwaltungsrat von Anadarko hatte die Chevron-Offerte bereits abgesegnet, als Occidental in der vergangenen Woche sein deutlich höheres Angebot ankündigte. Schon zu dem von Chevron bislang angebotenen Preis würde es sich um eine der größten Übernahmen in der Ölbranche der vergangenen Jahre handeln.