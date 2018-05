Eröffnung des zweiten Werks kommende Woche

Wegen hoher Nachfrage: Post verdoppelt Produktion von Elektrotransportern

Bonn (AFP) - Wegen der hohen Nachfrage von anderen Unternehmen verdoppelt die Deutsche Post die Produktion ihres Elektrotransporters Streetscooter. Am kommenden Mittwoch soll das zweite Werk in Düren eröffnet werden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. In Düren und am ersten Standort in Aachen sollen künftig bis zu 20.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden.

Streetscooter © AFP

Die Post entwickelt sich zu einem der führenden Hersteller von Elektrotransportern. Neben mittlerweile 5500 E-Fahrzeugen in der eigenen Flotte sind nach Unternehmensangaben auch schon viele der vor allem für den Stadtverkehr brauchbaren Transporter bei anderen Unternehmen im Einsatz.

Dazu gehören nach Aussage eines Post-Sprechers etwa das Fischhandelsunternehmen Deutsche See, der Energiekonzern Innogy sowie die Städte Bonn, Düren und Halle. Mittlerweile nutzen demnach auch vereinzelt Bäcker und Handwerker die Elektrotransporter in speziellen Ausführungen. Wie viele Streetscooter die Post bereits verkauft hat, wollte der Sprecher nicht sagen.