Hitzesommer sorgt für guten Weinjahrgang - Konsum leicht rückläufig

Weinabsatz in Deutschland geht zurück

Berlin (AFP) - Wegen des heißen Sommers ist der Weinabsatz in Deutschland 2018 gesunken. Im vergangenen Jahr wurden 3,3 Prozent weniger Weine eingekauft als noch 2017, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) am Freitag mitteilte. Insgesamt lag die konsumierte Weinmenge in Deutschland 2018 bei 17 Millionen Hektolitern.

Weine auf Messe © AFP

Nach Angaben des DWI sorgte der trockene und heiße Sommer für einen sehr guten Weinjahrgang. Trotzdem sank auch der Pro-Kopf-Verbrauch auf 20,5 Liter Wein pro Person und Jahr. Bei Schaumweinen wie Sekt und Prosecco ging der Konsum um 0,2 Liter auf 3,3 Liter pro Person und Jahr zurück.